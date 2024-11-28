نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى لمعامل البحوث الطبية وبنك الدم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوى الثالث لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم والذى يأتى فى إطار الحرص على التطوير والتحديث فى مجال الخدمات الطبية ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة.

بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب / مصطفى النقيب مدير معامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم رحب خلالها بالحضور، كما أشار إلى أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات المختلفة بما يعكس حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمعايير الطب المعملى لمواكبة كل ما هو جديد فى ذلك المجال.

وألقى اللواء طبيب / عيد الطويل مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنظيم العديد من المؤتمرات فى مختلف المجالات الطبية والتى لها أكبر الأثر فى تطوير أداء وقدرات الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم والمعرفة لدعم المنظومة الطبية، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لخدمة المجتمع بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية والبحثية بما يعظم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة صحية أفضل للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الأطباء المصريين والأجانب ونخبة من الخبراء الدوليين ومستشارى وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تنفيذ معرضًا لعرض أحدث الأجهزة والتقنيات فى مجال التحاليل الطبية لأكثر من ( 30 ) شركة مصرية وعالمية.

وفى سياق متصل إستضاف مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة إنعقاد الإختبارات النهائية لزمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن، والتى تقدم خلالها عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلًا من تركيا والكويت والأردن ومالطا والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة، وذلك فى ضوء التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية لتنظيم الإختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة، وجدير بالذكر أن هذه الإختبارات تعقد بصفة دورية سنويًا مما يعكس ثقة وتقدير الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن فى القدرات التنظيمية والمستوى العلمى الرفيع للكوادر الطبية بمستشفى العيون التخصصى للقوات المسلحة.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة فى الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية المصرية لمواكبة التطور العالمى المتلاحق فى مختلف التخصصات الطبية.