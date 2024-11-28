عضو البرلمان العالمي للبيئة: مؤتمر المناخ COP29 وضع قواعد جديدة لضبط سوق الكربون

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن مؤتمر المناخ COP29 وضع القواعد الجديدة، لضبط أسواق الكربون، لشراء وبيع أرصدة الكربون، وبذلك تعتبر خطوة مهمة نحو تسريع تنفيذ خطط المناخ العالمية وتقليل الانبعاثات بشكل أسرع وأرخص.

واضاف "نصير" في تصريح خاص، أن قمة المناخ أدت إلى وجود اتفاقات جديدة بشأن الشفافية في تقارير المناخ والتكيف، مما يساهم في تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تغير المناخ والتحديات المستقبلية



وأكد عضو البرلمان العالمي للبيئة، أن رغم ما حققه مؤتمر المناخ COP29، إلا أنه مازال الكثير من التحديات، لتحقيق تقدم أكبر في القضايا العالقة، موضحا أن المؤتمر كان بداية لمرحلة جديدة في تمويل المناخ



ولفت الدكتور وفيق نصير عضو البرلمان العالمي للبيئة، إلى أنه بشكل عام، يُظهر مؤتمر COP29 تحديات كبيرة ولكن أيضًا فرصًا للتعاون الدولي في مواجهة أزمة المناخ.