نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الخارجية يجري اتصالات مكثفة بالقوى السياسية اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالات هاتفية اليوم، مع عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية، التي شملت كل من: سمير جعجع رئيس حزب القوات، سامي الجميل رئيس حزب الكتائب، سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، وجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.

مصر تطلع إلى أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار خطوة للأمام

وأعرب عبد العاطي، عن تطلع مصر إلى أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار خطوة للأمام، وأساس يمكن البناء عليه لمرحلة جديدة في لبنان الشقيق، وتمكين دور المؤسسات الوطنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مشددا على أن مصر تؤيد كل خطوة، من شأنها الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية.

وأعرب رؤساء الأحزاب والتيارات اللبنانية، عن تقديرهم العميق لمساندة مصر للبنان على المستويين السياسي والإنساني، ووقوف مصر بجوار لبنان في هذا الظرف الدقيق، مشيرين إلى عزمهم بذل كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في كل أنحاء لبنان خلال الفترة المقبلة، بما يتسق مع مصالح وتطلعات الشعب اللبناني.