نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب حجز وحدات سكنية ضمن المرحلة الخامسة من مبادرة "سكن لكل المصريين" 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء حجز الوحدات السكنية في المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث يمكن التقديم من يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 حتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

هذه المبادرة متاحة لجميع المواطنين.

كراسة شروط "سكن لكل المصريين 5"

مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أكدت أنه لا يتم منح أي أولوية للمتقدمين الذين يشترون كراسة الشروط في اليوم الأول.

كما أشارت إلى أن عملية تخصيص الوحدات تتم وفقًا لنظام الأولوية الذي يتم تطبيقه على جميع المتقدمين.

الأولوية في تخصيص الوحدات تشمل الفئات التالية:

المتزوج الذي يعول

الأرملة أو الأرمل الذي يعول

المطلقة أو المطلق الذي يعول

المتزوج الذي لا يعول

الأعزب (بما في ذلك الأرامل والمطلقين غير المعولين)

معايير التسجيل والسن

الحد الأدنى للدخل الشهري:

لذوي الدخل المنخفض: الحد الأدنى 3،500 جنيه، والحد الأقصى 15،000 جنيه للأسرة و12،000 جنيه للفرد.

لذوي الدخل المتوسط: الحد الأدنى 12،000 جنيه، والحد الأقصى 25،000 جنيه للأسرة و20،000 جنيه للفرد.

السن:

منخفضي الدخل: يجب أن لا يقل السن عن 21 عامًا، وألا يتجاوز 50 عامًا.

متوسطي الدخل: السن يجب أن لا يتجاوز سن المعاش.

تفاصيل وحدات "سكن لكل المصريين 5"

تتضمن المرحلة الخامسة وحدات سكنية متنوعة بين الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري وتلك التي تحت الإنشاء:

المدن الجديدة:

11،920 وحدة جاهزة بمساحة 90 مترًا.

1،070 وحدة جاهزة بمساحة 75 مترًا.

40،607 وحدة تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا.

1،175 وحدة تحت الإنشاء بمساحة 75 مترًا (تسلم خلال 36 شهرًا).

المحافظات:

23،350 وحدة جاهزة بمساحة 90 مترًا.

608 وحدات جاهزة بمساحة 75 مترًا.

أسعار شقق "سكن لكل المصريين 5"

الوحدات الجاهزة بالمحافظات: تبدأ من 184،000 جنيه وتصل إلى 400،000 جنيه.

الوحدات الجاهزة بالمدن الجديدة: تبدأ من 415،000 جنيه وتصل إلى 530،000 جنيه.

الوحدات تحت الإنشاء (تسليم خلال 36 شهرًا): تبدأ من 542،000 جنيه وتصل إلى 700،000 جنيه.

التسهيلات والتمويل العقاري

أعلن الصندوق عن تسهيلات جديدة مثل الاتفاق مع هيئة التأمينات الاجتماعية لإلغاء اشتراط تقديم شهادات تأمينية (برنت تأميني)، حيث يتم توفير البيانات بشكل مركزي. كما تم نشر فيديوهات توضيحية على منصات الصندوق الرسمية لتوضيح خطوات التقديم.

نظام سداد الوحدات:

مقدم جدية الحجز:

20،000 جنيه للوحدات في المحافظات.

30،000 جنيه للوحدات في المدن الجديدة.

أقساط ربع سنوية: تختلف حسب سعر الوحدة.

حظر الشراء نقدًا: يتم السداد عبر التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا بفائدة 8% لذوي الدخل المنخفض و12% لذوي الدخل المتوسط.

طريقة التقديم

لشراء كراسة الشروط ودفع مقدم الحجز، يمكن للمواطنين زيارة مكاتب البريد المميكنة في المحافظات والمدن التي تم طرح الوحدات بها. يمكنهم أيضًا التسجيل مباشرة عبر الرابط المخصص للموقع الرسمي.

كما أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي تفاصيل خطوات التسجيل عبر قناته الرسمية على يوتيوب، حيث يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط الخاص بالقناة.

الموعد النهائي للتقديم

الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 هو الموعد النهائي للتقديم لحجز الوحدات السكنية ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة.

ملاحظات مهمة: