نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزارة الشباب تعلن وظائف شاغرة بإحدى شركات القطاع الخاص.. اعرف الشروط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب والتدريب بوزارة الشباب والرياضة، توصلها لاتفاق مع إحدى شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل ووظائف لائقة للشباب والخريجين من حملة المؤهلات العليا.

وأشارت إلى أن الوظائف الخالية والمتاحة بالشركة المعلنة، هي وظائف كول سنتر، وسيلز، ومدير إدارة بمتربات تتراوح من 6 إلى 10 آلاف جنيه، مضافا إليها العديد من المزايا والمحفزات، من بينها:

- تأمين صحي.

- تامين اجتماعي.

- منح خطوط هاتف محمول وباقة إنترنت مجانًا.

- الترقيات سريعة وحسب الكفاءة.

كما حددت الوزارة بالتنسيق مع الشركة الشروط المطلوب توافرها في الراغبين في العمل بالشركة وهي:

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عال.

- يجيد التحدث باللغة الإنجليزية

- لديه موقف واضح من أداء الخدمة العسكرية.

- مكان العمل: كورنيش النيل - القاهرة.

طريقة التقديم للوظائف المطروحة

يتمّ التقديم للوظائف عن طريق ملء الاستمارة عبر الرابط الإلكتروني المخصص.