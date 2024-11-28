نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "الصحة": تقديم خدمات طبية لـ575 ألف مريض بمستشفيات الحميات خلال 3 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ575 ألفًا و302 مريض، بالعيادات الخارجية ومختلف أقسام مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، بالإضافة لـ154 ألفًا و718 مريضًا، بأقسام الطوارئ والاستقبال خلال الفترة من بداية شهر يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر 2024.

مناظرة 3 الاف حالة من خلال التشخيص «عن بعد» بمستشفيات الحميات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّه تمّ خروج 19 ألفا و682 مريضا حالة شفاء بعد تلقيهم العلاج بمستشفيات الحميات وأقسام الحميات علي مستوى الجمهورية، منهم 15 ألفًا و942 مريضًا تمّ علاجهم بالأقسام الداخلية، و4 آلاف و535 مريضا بالرعايات المتوسطة والمركزة بمستشفيات الحميات.

استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية

وقال «عبدالغفار» إنَّه تمّ مناظر 2941 حالة عن طريق التشخيص عن بعد في 12 مستشفى وهم حميات أسيوط والإسماعيلية ودمنهور ومنوف والإسكندرية والمحلة والمنصورة ودسوق وشبين الكوم وكفر الشيخ والغردقة وبنها، لافتًا إلى أنَّ هدف تقنية التشخيص عن بُعد هو الاستمرار في تعزيز استخدام التكنولوجيا لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، أنه تم البدء في إنشاء وحدة علاج طبيعي بمستشفى حميات المحلة، لتحسين جودة العلاج للمرضى، كما تم إضافة ماكينتين للغسيل الكلوي بمستشفى حميات طوخ، تمهيدًا لتشغيل خدمة الغسيل الكلوي بوحدة الرعاية المركزة، مما يساهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى.

وتابع وجيه، أنه تم تزويد مستشفى حميات دسوق بمحافظة كفر الشيخ بسريرين إضافيين للرعاية، بجانب افتتاح 30 سرير رعاية للأطفال بمستشفى حميات العباسية، وذلك بهدف توسيع نطاق الخدمات العلاجية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إن الإدارة العامة لمستشفيات الحميات قامت بتنظيم زيارات ميدانية شاملة لمستشفيات الحميات في العديد من المحافظات، مثل حميات قنا، وحميات الفيوم، وحميات دمياط، وحميات المحلة، والإسكندرية وبنها وسوهاج وجرجا، بمشاركة فريق الحوكمة لضمان سير العمل بشكل فعال ومعالجة أي سلبيات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية المقدمة.

وتؤكّد وزارة الصحة على استمرار جهودها لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية في مستشفيات الحميات، والعمل على تحقيق أفضل النتائج للمرضى من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والابتكار في تقديم خدمات الرعاية الصحية.