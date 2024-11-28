نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 في مصر: أمطار وشبورة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل عن حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024.

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. ملامح حالة الطقس اليوم درجات الحرارة: القاهرة الكبرى: تسجل 16 درجة مئوية صباحًا، وتنخفض ليلًا إلى 13 درجة.

تسجل 16 درجة مئوية صباحًا، وتنخفض ليلًا إلى 13 درجة. سانت كاترين: تصل إلى 4 درجات مئوية، وهي أقل درجة حرارة مُسجلة اليوم. الطقس العام: نهارًا: معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ليلًا: مائل للبرودة مع انخفاض درجات الحرارة على كل الأنحاء. ظواهر جوية: شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية. حالة البحار البحر المتوسط: حالة البحر: خفيفة إلى معتدلة.

ارتفاع الأمواج: من 1 إلى 1.5 متر.

اتجاه الرياح: شمالية غربية. البحر الأحمر: حالة البحر: معتدلة.

ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2 متر.

اتجاه الرياح: شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في المدن والمحافظات المصرية المدينة العظمى الصغرى القاهرة 21 13 الإسكندرية 22 15 الجيزة 22 11 المنيا 22 07 أسوان 23 10 شرم الشيخ 24 15 سانت كاترين 16 04 الغردقة 23 14 الفيوم 21 10 دمياط 20 14 تحذيرات الأرصاد الجوية توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة صباحًا التي قد تؤدي لانخفاض الرؤية.

ارتداء الملابس الشتوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر بسبب انخفاض درجات الحرارة.

متابعة تحديثات حالة الطقس لتجنب التعرض لأي تغيرات جوية مفاجئة.