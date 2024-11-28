نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح جديد للأراضي الصناعية المرفقة في مصر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصناعة المصرية، مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية المرفقة.

سيبدأ الطرح من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية في الأول من ديسمبر 2024 ويستمر حتى الثامن من الشهر ذاته، ويشمل الطرح 2612 قطعة أرض على مساحة إجمالية تصل إلى 15.2 مليون متر مربع موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة، لدعم قطاعات صناعية متنوعة.

تفاصيل الطرح الجديد

المساحات المتاحة:

تتراوح مساحة الأراضي بين 120 مترًا مربعًا إلى 500 ألف متر مربع، مما يتيح خيارات متنوعة للمستثمرين وفقًا لاحتياجات مشاريعهم.

الأنشطة الصناعية:

تشمل الأنشطة المطروحة:

الصناعات الغذائية

الهندسية

الدوائية

الكيماوية

الغزل والنسيج

مواد البناء

المحافظات المشمولة:

من أبرز المحافظات التي يشملها الطرح:

القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، شمال سيناء، أسوان، وغيرها.

آلية التقديم والإجراءات

يتم التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) حيث يتاح للمستثمرين:

التسجيل على المنصة. اختيار القطعة المطلوبة. رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا. سداد الرسوم المقررة.

يتم الطرح بنظامين:

التمليك بأسعار تكلفة المرافق.

بأسعار تكلفة المرافق. حق الانتفاع مقابل 5% سنويًا من سعر متر التمليك.

خيارات إضافية للمستثمرين:

يمكن التقديم على فرصتين: واحدة أساسية وأخرى بديلة، لمنح فرص أكبر للحصول على الأراضي.

تسهيلات للمستثمرين

خفض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%. إعفاء كامل من رسوم تقديم العروض. إلغاء الضمان المالي. تخفيض جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض. استخدام نموذج مبسط لدراسة الجدوى.

الإعلان عن النتائج

بعد انتهاء فترة التقديم في 8 ديسمبر، سيتم إعلان النتائج خلال أسبوعين عبر المنصة. سيُخطر المستثمرون بنتائج الطلبات عبر:

رسائل نصية قصيرة (SMS).

رسائل بريد إلكتروني.

تتبع الهيئة معايير مفاضلة شفافة وثابتة لضمان نزاهة تخصيص الأراضي، كما تُتاح كافة التفاصيل للمستثمرين مجانًا على المنصة.

أهداف الطرح الجديد

تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.

جذب الاستثمار الأجنبي.

توطين الصناعات وتكامل سلاسل التوريد المحلية مع العالمية.

توفير بيئة استثمارية مستدامة وشفافة.

هذا الطرح يأتي ضمن جهود وزارة الصناعة لدعم المستثمرين وتقليل الأعباء المالية عليهم، مما يعزز مناخ الاستثمار في مصر ويدعم خطط التنمية المستدامة.

للتقديم ومزيد من التفاصيل، زوروا منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg).