نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان عاجل عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تشير صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة والأجواء العامة

نهارًا : الطقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد. مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

: ليلًا : مائل للبرودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء. تسجل القاهرة الكبرى 13 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة في سانت كاترين إلى 4 درجات فقط.

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تحذيرات الأرصاد الجوية

الشبورة المائية : تحذر خرائط الطقس من تكون شبورة مائية كثيفة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

: الأمطار : أمطار متفاوتة الشدة متوقعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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حالة البحار

البحر المتوسط : الحالة: خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الأمواج: من 1 إلى 1.5 متر. اتجاه الرياح: شمالية غربية.

: البحر الأحمر : الحالة: معتدلة. ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2 متر. اتجاه الرياح: شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المدن