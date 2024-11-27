نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مرشحان لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة المراجعين بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة "المراجعين" بنقابة الصحفيين، أنها تلقت اليوم الأربعاء 27 نوفمبر "، طلبان للترشح على منصب "عضوية المكتب التنفيذي"، وهما: محمد حجازى السيد جريدة "الأهرام"، ومحمد سيد عمر جريدة "الجمهورية".

وتقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم الأحد (1 ديسمبر) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.

ويفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من الإثنين 2 حتى الأربعاء 4 ديسمبر 2024م، وتعلن من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.

-تبدأ الجمعية العمومية للرابطة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء (10 ديسمبر)، على أن يبدأ التصويت من الساعة الواحدة، وحتى الثانية، ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024م، بحضور (25% من عدد الأعضاء + واحد)، وفي توقيتات البند السابق نفسها.

واختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم أربعة من الصحفيين من غير المرشحين، الأساتذة/ عبدالحميد عيسى، والأستاذ/ مجدى عيسى، ود.صبرى زمزم، والأستاذ/ محمد عطيه، إضافة إلى عضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو المجلس المكلف بالإشراف على الشُعب والروابط محمود كامل، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.