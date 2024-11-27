رئيس مجلس الشيوخ يستقبل وزير الأوقاف مشيدًا بدوره الوطني والدعوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - استقبل السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمكتبه بمجلس الشيوخ.

وقد رحب سيادته بوزير الأوقاف مشيدًا بدوره الوطني والدعوي والمجتمعي، وتجاذبا أطراف الحديث في مجالات تاريخية وعلمية.

حضر اللقاء السيد اللواء دكتور أ.ح. أسامة منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، وعدد من السادة النواب؛ والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.