وزارة العمل: مديرية العمل بالدقهلية تتابع حريق صيدلية بالمنصورة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:34 مساءً - بناءًا على توجيهات وزير العمل محمد جبران، بالمتابعة الميدانية لحوادث الحريق ومعاينتها ودراسة أسبابها ووضع التوصيات اللازمة لمنع تكرار تلك الحوادث ورصد جميع الأضرار الناتجه عنها، وبناءا على المعلومات الواردة لمديرية العمل بالدقهلية بنشوب حريق بصيدلية السبكى حى شرق المنصورة ، قامت مديرية العمل بالدقهلية بتشكيل لجنة من مسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمديرية ومكتب السلامة والصحة المهنية بالمنصورة لمعاينة الحريق ودراسة أسبابه لوضع التوصيات اللازمة لمنع تكراره واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتسببين فى الحادث.

أوضح أحمد رجائي مدير مديرية العمل بالدقهلية، أن اللجنة إنتقلت إلى موقع الحريق وتبين أن الحريق اشتعل فجر اليوم أثناء عمل الصيدلية حيث لاحظ العاملين صدور شرز كهربائي من اللوحة الرئيسية واستمر فترة وجيزة واشتعلت من بعده النيران وانتشرت بجميع أجزاء الصيدليه وساعد على انتشار اللهب انفجار التكييف والمعبأ بغاز الفريون مما زاد اشتعال النيران ولم يتمكن العاملون من السيطرة على النيران ونظرا لارتفاع ألسنة اللهب انتشرت حالة من الذعر بين الأهالي خوفا من انتقال النيران إلى الشقق السكنية أعلى الصيدليه أو البيوت المجاورة وبفضل الله تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بمعرفة ادارة الحماية المدنية بالدقهلية التى انتقلت لمقر الحريق وبمتابعة اللجنة لتأثيرات الحريق تبين عدم وجود إصابات أو اختناقات ولكن يوجد أضرار مادية فقط حيث التهمت النيران جميع محتويات الصيدليه بما فيها الأدوية والأثاث والأرفف .

وأضاف مدير المديرية أنه تم إعداد التقارير الفنيه لعرضها على الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بديوان عام الوزارة للدراسة والتحليل والعرض على وزير العمل محمد جبران .