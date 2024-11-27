نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة: تنظيم قافلة علاجية تنموية شاملة بالواحات البحرية بالتعاون مع جامعة الأزهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الدور الذي تقوم به مؤسسة الازهر تحت قيادة فضيلة الأمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والتعاون مع محافظة الجيزة سواء في تنظيم القوافل الدينية الدعوية التي تقوم بتجديد الخطاب الدينى ونشر صحيح الدين أو القوافل الطبية والتنموية الشاملة التي تقدم خدماتها للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدًا من أعضاء القافلة التنموية الشاملة لجامعة الأزهر قبل توجهها إلى مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي لتقديم خدماتها الطبية لأهالي المركز علي مدار يومين.

حيث اكد المحافظ على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنظيم المزيد من الفعاليات العلاجية والتوعوية بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لإستراتيجية مصر 2030.

كلف محافظ الجيزة خلال اللقاء بتوفير سيارات لنقل الحالات التي تستدعي تدخلات جراحية وإجراء عمليات عاجلة لمستشفيات جامعة الازهر لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم وذلك في اطار التعاون المثمر مع جامعة الازهر برئاسة الدكتور سلامه جمعة داود رئيس الجامعة .

لافتا إنه سيتم بحث التعاون مع المحافظات المجاورة والجهات المعنية لدعم مستشفي الواحات البحرية بأعداد اضافيه من الأطباء مع توفير الحوافز المادية اللازمه لتحسين الخدمات العلاجية المقدمة لأهالي الواحات البحرية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سناء أحمد المنسق العام للقافلة ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر أن القافلة ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في ٨ تخصصات طبية وهي ( الاسنان، الجراحة، الرمد، النساء، جراحة المناظير، القلب، الانف والاذن، الباطنة) مع تقديم العلاج المجاني بالإضافة إلى توفير اللقاحات والامصال للماشية وإجراء الكشف البيطري كخدمة للمربين بمركز الواحات البحرية.

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