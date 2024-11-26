نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك لـ٣٠ شارعا بالحوامدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك لعدد ٣٠ شارعا بالعزبة الشرقية بمدينة الحوامدية.

حيث شدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تابع نائب محافظ الجيزة ميدانيا أعمال مشروع الصرف الصحي بمنطقة العطور ومشكلة الصرف الصحي بشارع الجمهورية.

كما وجه الشهابي، بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة طبقا للجدول الزمني المحدد.

واختتم نائب محافظ الجيزة، جولته الميدانية بتفقد قرية الشيخ عتمان سيرا على الأقدام لمتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات مشددا باستمرار رفع مستوى النظافة واستكمال باقي وصلات الصرف الصحي لمنازل القرية وسرعة البدء في تنفيذ خطة إحلال وتجديد شبكة الكهرباء داخل القرية.

كما التقى نائب محافظ الجيزة، بعدد كبير من الاهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق القرية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته،

هاني السيسي رئيس مدينة الحوامدية

ومحمد الراوي مدير عام شبكات كهرباء وسط الجيزة ومحمد عمران رئيس قطاع جنوب الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة ومحمد حسين مدير عام الصرف الصحي بالحوامدية وأبو النمرس ومسؤولي مديرية الطرق ومسؤولي شركة الغاز والشركات المنفذة للأعمال.

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