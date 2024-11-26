نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع "سكن لكل المصريين 5": شروط التقديم والأوراق المطلوبة للمطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة كراسات الشروط لمشروع "سكن لكل المصريين 5" عبر مكاتب البريد على مستوى المحافظات، مما رفع معدلات البحث عن كيفية التقديم والأوراق المطلوبة للحصول على شقة في المشروع.

في السطور التالية، نستعرض الشروط والأوراق التي يجب على الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات تقديمها للتقديم في المشروع.

الأوراق المطلوبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات:

طباعة معتمدة لبيانات المعاش من التأمينات.

صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

صور من الشهادات الرسمية التي تثبت الحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، مثل: وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة. شهادات ميلاد الأبناء القصر (رقم قومي مميكن). قيد عائلي مميكن لصاحب الطلب (باستثناء الأعزب والمطلقة والأرملة).

إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء، غاز، مياه).

بالنسبة لذوي الإعاقة:

تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة، مع ضرورة تقديم مستند يثبت درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة أو اللجنة الطبية الحكومية في المحافظة، على أن يكون المستند حديثًا صادرًا في عام 2022.

لمن سبق لهم الحجز في مشروعات الإسكان الاجتماعي:

في حال لم يتم تخصيص وحدة سكنية لهم في مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة، يجب تقديم مستند يفيد سحب مقدم الجدية.

خطوات التقديم على الموقع الإلكتروني:

الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق: www.shmff.gov.eg. في حال عدم وجود حساب، يقوم مقدم الطلب بإنشاء حساب جديد عبر الضغط على "تسجيل" في الصفحة الرئيسية، ثم ملء استمارة التسجيل. بعد إنشاء الحساب، ستصل رسالة نصية (SMS) تحتوي على رقم كودي، يجب إدخاله لإتمام عملية التسجيل. يقوم مقدم الطلب بملء البيانات الشخصية والمهنية وبيانات السكن والحالة الاجتماعية، وتحديد المحافظة التي يرغب في التقديم بها وفقًا لكراسة الشروط. رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF وبحد أقصى 2MB في ملف واحد. بعد رفع المستندات، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع ظهور رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح". تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل الملف إليها.

الأقساط الشهرية في سكن لكل المصريين 5:

من المتوقع أن تكون الأقساط الشهرية لمنخفضي الدخل في مشروع "سكن لكل المصريين 5" في متناول اليد، وفقًا لتقديرات الوزارة، وستتفاوت بناءً على الدخل الشهري للفرد.