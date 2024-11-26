حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: أجواء شتوية مع فرص للأمطار

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أحمد جودة - القاهرة - تشهد حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، أجواءً شتوية باردة على أغلب أنحاء مصر، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة على بعض المناطق.

يأتي ذلك عكس توقعات أمس، حيث كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أشارت إلى تلاشي الأمطار في القاهرة وشمال الصعيد اليوم.

توقعات الطقس في مصر اليوم

من المتوقع استمرار الأجواء الباردة في أغلب مناطق البلاد، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، حيث يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة على فترات متقطعة.

كما يتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض خلال فترات النهار، لتشهد انخفاضًا ملحوظًا بدءًا من ساعات الليل وحتى الصباح الباكر.

درجات الحرارة في مصر

تشهد درجات الحرارة في مصر انخفاضًا ملموسًا، حيث وصلت الآن في القاهرة إلى 20 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تنخفض بشكل أكبر مع مرور الوقت، خاصة في الليل والصباح الباكر.

كما يتوقع نشاط الرياح، مما يزيد من الإحساس بالبرودة.

حالة الطقس الآن

بدأت درجات الحرارة في الانخفاض منذ ساعات الصباح الباكر، وستستمر هذه الحالة حتى المساء ومنتصف الليل.

كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال اليوم، مع فترات متقطعة من الأمطار.

تحذيرات الأرصاد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد من بدء موجة البرد مع إعلان بداية فصل الشتاء، وطالبت المواطنين باتباع بعض الاحتياطات لمواجهة الطقس البارد: