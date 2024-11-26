نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مساء الاثنين ٢٥ نوفمبر، "أنتوني بلينكن" وزير الخارجية الأمريكي، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء جاء في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر والولايات المتحدة والعمل المشترك لاحتواء التصعيد بالشرق الأوسط، ومناقشة آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الوزير عبد العاطي، تناول الخطورة البالغة لاستمرار السياسات الإسرائيلية العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره في ظل الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كما شدد الوزير، على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل الأوضاع المأسوية التي يعيشها الفلسطينيون، منوهًا في هذا السياق إلى المؤتمر الوزاري الذي ستستضيفه القاهرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم ٢ ديسمبر.



وشدد الوزير عبد العاطى أنه لن يتحقق الأمن أو الاستقرار بالمنطقة دون استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

على صعيد أخر، تناول الوزيران أخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ بكافة عناصره، وتمكين المؤسسات اللبنانية وعلى رأسه الجيش اللبناني من بسط نفوذه بالجنوب اللبناني.