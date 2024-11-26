نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين وذوي الهمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب التقديم لحجز وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

ستبدأ عملية شراء كراسة الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز من الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وتستمر حتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

ويشمل الطرح جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم، الذين يمكنهم الآن التقديم للحصول على وحدات سكنية.

إقبال كبير على المبادرة

وأوضح الوزير شريف الشربيني أن الحملة شهدت إقبالًا كبيرًا، حيث تم بيع 43،906 كراسات شروط، وسدد 8،307 مواطنين مقدمات جدية الحجز، مما يعكس رغبة المواطنين في الاستفادة من هذه المبادرة.

تفاصيل المبادرة

الطرح

يشمل طرح 78،730 وحدة سكنية في مختلف المدن الجديدة والمحافظات، مقسمة كالتالي:

40،607 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا.

1،175 وحدة سكنية تحت الإنشاء بمساحة 75 مترًا.

11،920 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

1،070 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 75 مترًا.

الوحدات السكنية في المحافظات تشمل 23،350 وحدة جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا، و608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

كيفية التقديم

يجب على الراغبين في التقديم شراء كراسة الشروط التي تبلغ قيمتها 300 جنيه، بالإضافة إلى سداد المصروفات الإدارية 355 جنيهًا، ومقدم جدية الحجز. يتم دفع هذه المبالغ من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات المحددة.

مقدم جدية الحجز : 20،000 جنيه للوحدات السكنية في المحافظات. 30،000 جنيه للوحدات السكنية في المدن الجديدة.

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التسجيل الإلكتروني

يمكن للمواطنين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي www.shimff.gov.eg لرفع استمارة الحجز والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.

شروط التقديم والفئات المستهدفة

المواطنون منخفضو ومتوسطي الدخل : يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري عن 15،000 جنيه للأسرة و12،000 جنيه للفرد.

: يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري عن 15،000 جنيه للأسرة و12،000 جنيه للفرد. مواطنون متوسطي الدخل : الحد الأدنى للدخل الشهري هو 12،000 جنيه.

: الحد الأدنى للدخل الشهري هو 12،000 جنيه. سن المتقدم: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة، وألا يزيد عن 50 سنة للمواطنين منخفضي الدخل و65 سنة للمواطنين متوسطي الدخل.

شروط التمويل العقاري

تقدم الوحدات بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% للمواطنين متوسطي الدخل، مع فترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

التسديد والدفعات

بالنسبة للوحدات السكنية التي سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، سيتم دفع أقساط ربع سنوية. تختلف قيمة الدفعة حسب سعر الوحدة والمحافظة:

وحدات بسعر 542،000 جنيه في بعض محافظات الجيزة والمنوفية، الدفعة ربع السنوية تبدأ من 5،000 جنيه.

في بعض محافظات الجيزة والمنوفية، الدفعة ربع السنوية تبدأ من 5،000 جنيه. وحدات بسعر 650،000 جنيه في محافظات مثل القاهرة والشرقية، تبدأ الدفعة ربع السنوية من 7،000 جنيه.

في محافظات مثل القاهرة والشرقية، تبدأ الدفعة ربع السنوية من 7،000 جنيه. وحدات بسعر 700،000 جنيه في برج العرب الجديدة، تبدأ الدفعة من 7،000 جنيه.

مزايا المبادرة

تتمثل مزايا هذه المبادرة في توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. كما تهدف المبادرة إلى توفير حلول سكنية لمختلف الفئات، بما في ذلك ذوي الهمم، الذين خصصت لهم 5% من الوحدات المتاحة.

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