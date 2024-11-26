نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 26-11-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت هيئة الأرصاد الجوية بتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث استمرت الأمطار الغزيرة والمتفاوتة الشدة على عدة مناطق في مصر، خاصة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، والمناطق المطلة على البحر المتوسط.

وفقًا للتقرير، تتعرض 10 محافظات لأمطار غزيرة اليوم، تشمل:

مطروح

الإسكندرية

كفر الشيخ

دمياط

البحيرة

بورسعيد

رفح

العريش

وسط سيناء

ويستمر تأثير المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة، وقد تكون غزيرة أحيانًا.

الطقس خلال الأيام القادمة: من المتوقع أن تقل كميات الأمطار تدريجيًا مع نهاية الأسبوع الجاري، وستنحسر في السواحل الغربية للبلاد مع استمرار نشاط الرياح وانخفاض درجات الحرارة في مختلف أنحاء البلاد.

حالة الملاحة البحرية:

البحر المتوسط : ارتفاع الأمواج يتراوح بين 3 إلى 4 أمتار.

: ارتفاع الأمواج يتراوح بين 3 إلى 4 أمتار. البحر الأحمر: ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 إلى 3 أمتار.

وتستمر حالة اضطراب الملاحة البحرية على كلا البحرين الأحمر والمتوسط، ولكن الأجواء ستكون أقل عنفًا مقارنة بالأيام الماضية حيث بلغ ارتفاع الأمواج في السابق نحو 6 أمتار.