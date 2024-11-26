نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الحجز لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" (2024) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب شراء كراسات الشروط ودفع مقدمات جدية الحجز للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، وتستهدف المبادرة جميع المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم.

تفاصيل الإعلان وفتح باب الحجز

الفئات المستهدفة : جميع المواطنين بمن فيهم ذوو الهمم، الذين سيخصص لهم 5% من الوحدات المطروحة.

: جميع المواطنين بمن فيهم ذوو الهمم، الذين سيخصص لهم 5% من الوحدات المطروحة. طريقة التقديم : يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات المعنية.

: يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات المعنية. مقدم الحجز : 20 ألف جنيه للوحدات السكنية في المحافظات. 30 ألف جنيه للوحدات السكنية في المدن الجديدة.

: تكلفة كراسة الشروط : 300 جنيه.

: 300 جنيه. المصروفات الإدارية: 355 جنيه.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

يتضمن الطرح الجديد 78،730 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، منها:

وحدات تحت الإنشاء : 40،607 وحدة بمساحة 90 مترًا. 1،175 وحدة بمساحة 75 مترًا.

: وحدات جاهزة للتسليم الفوري : 11،920 وحدة بمساحة 90 مترًا. 1،070 وحدة بمساحة 75 مترًا.

: وحدات في المحافظات : 608 وحدات بمساحة 75 مترًا. 23،350 وحدة بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

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شروط وأولويات التقديم

الأولوية : المتزوج ويعول. الأرملة أو الأرمل ويعول. المطلقة أو المطلق ويعول. المتزوج ولا يعول. الأعزب. الأولوية أيضًا للأسرة الأقل عددًا.

: حدود الدخل : منخفضي الدخل : الحد الأدنى 3،500 جنيه شهريًا، والحد الأقصى 15،000 جنيه شهريًا (للفرد 12،000 جنيه). متوسطي الدخل : الحد الأدنى 12،000 جنيه شهريًا، والحد الأقصى 25،000 جنيه شهريًا (للفرد 20،000 جنيه).

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أسعار الوحدات السكنية

وحدات جاهزة للتسليم الفوري : للمواطنين منخفضي الدخل بالمحافظات: الأسعار تتراوح بين 184 ألف جنيه و400 ألف جنيه . للمواطنين منخفضي الدخل بالمدن الجديدة: الأسعار تتراوح بين 415 ألف جنيه و530 ألف جنيه .

: وحدات تسليم خلال 36 شهرًا : في المدن الجديدة: الأسعار تتراوح بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه .

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تمويل الأقساط

نظام التمويل العقاري : فائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل. فائدة 12% سنويًا للمواطنين متوسطي الدخل. مدة سداد تصل إلى 20 عامًا .

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تعليمات هامة

عدم التزاحم : أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا توجد أولوية لمن يشتري كراسة الشروط أولًا، كما يتم تطبيق نظام الأولويات في حالة زيادة عدد المتقدمين.

: أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه لا توجد أولوية لمن يشتري كراسة الشروط أولًا، كما يتم تطبيق نظام الأولويات في حالة زيادة عدد المتقدمين. إلغاء ضرورة تقديم "شهادة التأمينات الاجتماعية": تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على توفير البيانات بشكل مركزي.

للمزيد من المعلومات:

يمكن للمواطنين زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق أو حسابات الصندوق على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تقدم الفيديوهات التوضيحية للمساعدة في عملية التقديم.

يجب على المواطنين التأكد من شروط التقديم الخاصة بكل فئة، وتقديم كافة المستندات المطلوبة لضمان سير عملية التقديم بسلاسة.