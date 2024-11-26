نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: أجواء باردة مع فرص أمطار خفيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في مصر اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء البلاد، مصحوبة بتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وأجزاء من مدن القناة.

حالة الطقس اليوم

الطقس في النهار: سيكون باردًا نسبيًا على شمال ووسط البلاد، بينما سيكون معتدلًا في المناطق الجنوبية. في الوقت نفسه، ستستمر الأجواء الغائمة في المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد، ما يؤدي إلى منع أشعة الشمس في هذه المناطق. كما تتوقع الأرصاد هطول أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

الطقس في الليل: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلًا، حيث تصل إلى 6 درجات مئوية في مدينة سانت كاترين، مع استمرار البرودة في معظم المناطق، خاصة في مناطق جنوب سيناء وغرب خليج السويس والصحراء الغربية.

نصائح الأرصاد:

ارتداء الملابس الشتوية : يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خصوصًا في المناطق التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة.

: يُنصح بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خصوصًا في المناطق التي تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة. الحذر من الرياح : يُتوقع أن تكون سرعة الرياح أقل مقارنة بالأيام الماضية، مما يساعد على تجنب الشعور بالبرد الشديد.

: يُتوقع أن تكون سرعة الرياح أقل مقارنة بالأيام الماضية، مما يساعد على تجنب الشعور بالبرد الشديد. الوقاية من تقلبات الطقس: ينصح الأطباء بارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية لتجنب التأثيرات الناتجة عن التغيرات المفاجئة في الطقس.

حالة البحرين اليوم:

البحر المتوسط : سيستمر اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج مما قد يؤثر على حركة السفن.

: سيستمر اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج مما قد يؤثر على حركة السفن. البحر الأحمر: أيضًا يتوقع اضطراب البحر الأحمر، مع ارتفاع الموج، مما يشكل خطرًا على الملاحة البحرية.

بيان درجات الحرارة اليوم:

القاهرة : العظمى 20°، الصغرى 13°.

: العظمى 20°، الصغرى 13°. الإسكندرية : العظمى 19°، الصغرى 15°.

: العظمى 19°، الصغرى 15°. شرم الشيخ : العظمى 25°، الصغرى 15°.

: العظمى 25°، الصغرى 15°. سانت كاترين : العظمى 17°، الصغرى 06°.

: العظمى 17°، الصغرى 06°. أسوان : العظمى 23°، الصغرى 14°.

: العظمى 23°، الصغرى 14°. الغردقة : العظمى 24°، الصغرى 15°.

: العظمى 24°، الصغرى 15°. مرسى علم: العظمى 25°، الصغرى 17°.

تستمر حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر مع تقلبات جوية متوقعة، لذا يجب على المواطنين متابعة آخر التحديثات من الأرصاد الجوية للحفاظ على سلامتهم.