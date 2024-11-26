سويلم يشارك فى جلسة ”تعزيز الحلول المتكاملة للمياه والطاقة والغذاء لتحقيق أهداف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم :معالجة مياه الصرف الزراعى ، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء أحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS

- جهود الوزارة فى العامين الماضيين أدت لتحسين نوعية المياه فى بحيرة قارون بالفيوم مما انعكس ايجابيا على الثروة السمكية بالبحيرة

- مبادرة AWARe تمثل نموذجا ناجحا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS

- التنسيق لإطلاق مشروع إقليمى للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون بين مصر والإردن وتونس والمغرب تحت مظلة مبادرة AWARe

- التعاون فى مجال التحلية مع دولتى السعودية والإمارت

- زيادة الاهتمام البحثى بمفهوم WEFE NEXUS من خلال المركز القومى لبحوث المياه

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "تعزيز الحلول المتكاملة للمياه والطاقه والغذاء لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات "الإسبوع العربى للتنمية المستدامة" .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الجلسة اجراءات تحقيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE NEXUS بالتكامل مع استراتيجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره .. حيث أشار سيادته لما تقوم به الدولة المصرية في مجال معالجة مياه الصرف الزراعى للإستفادة من المياه المعالجة فى إستصلاح مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية الجديدة ، وأشار سيادته أيضاً للدراسات البحثية الجارية لتحقيق الإعتماد على الطاقة الشمسية في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون مع عدد من الشركاء والذى يُعد أحد نماذج تطبيق مفهوم WEFE NEXUS ، كما أشار الوزير للعديد من نماذج الترابط بين المياه والطاقة فى مصر مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من السد العالى وعدد من القناطر الكبرى على نهر النيل ، وأيضاً المشروعات المقترحات لتغطية المسحطات المائية بألواح الطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية .

وفى ضوء السعى لتعظيم العائد من وحدة المياه فى الزراعة .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتحديد أولويات التحول للرى الحديث في الأراضى الرملية الملزمة بذلك طبقاً للقانون ، وأيضاً مزارع قصب السكر والبساتين .

وأشار الدكتور سويلم لمجهودات الوزارة في تطوير البحيرات مثل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم ، حيث قامت الوزارة خلال العامين الماضيين بإجراءات متعددة لتحسين نوعية المياه بالبحيرة مما انعكس ايجابياً على تحسن انتاج الثروة السمكية بالبحيرة وأدى بالتبعية لتحسين الوضع الاقتصادى للصيادين بالمنطقة .

وفى مجال التكيف مع تغير المناخ بإستخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة .. أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ مشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا نهر النيل" إعتماداً على مواد طبيعية صديقة للبيئة لحماية أطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بشمال الدلتا .

وأكد سيادته على أهمية إدماج مفهوم WEFE NEXUS على المستوي الإقليمى والدولى ، مشيرا إلى أن مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر في مؤتمر COP27 تمثل نموذجا ناجحا لتطبيق مفهوم WEFE NEXUS والتي يشارك فيها عدد (٣٠) دولة حتى الآن ، مع توفير التمويل اللازم لتدريب عدد (٣٠٠٠) متدرب من الدول الإفريقية في مجال المياه والتكيف مع تغير المناخ ، كما يتم التنسيق لإطلاق مشروع إقليمى للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء بالتعاون بين مصر والإردن وتونس والمغرب تحت مظلة المبادرة ، بالإضافة للتعاون في مجال التحلية مع دولتى السعودية والإمارت .

وأشار سيادته لما تم خلال الفترة الماضية من زيادة الاهتمام البحثى بمفهوم WEFE NEXUS من خلال المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه ، مشيراً للتعاون القائم بين مصر ودولتى السعودية والإمارات في هذا المجال .