قوات حرس الحدود توجه عدداً من الضربات الناجحة ضد مهربى المواد المخدرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:31 صباحاً - إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية ، نجحت عناصر قوات حرس الحدود فى توجيه ضرباتها الناجحة ضد مهربى المواد المخدرة من خلال إحباط إحدى عمليات التهريب أثناء تنفيذ أعمال التفتيش بمنطقة القنطرة شرق ، حيث تمكنت من ضبط كميات من جوهر الحشيش المخدر ومخدر الهيدرو ، وذلك خلال تهريبهم داخل بلدورات أسمنتية محملة بصندوق إحدى العربات فى محاولة لخداع عناصر التأمين .

كما نجحت قوات حرس الحدود على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية للدولة فى ضبط كميات كبيرة من نبات البانجو وجوهر الحشيش المخدر ومخدر الهيدرو بالإضافة إلى ضبط كميات من الأقراص المخدرة وكميات من الأسلحة مختلفة الأنواع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطات .

يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة لقوات حرس الحدود فى تأمين حدود الدولة بكل عزيمة وإصرار والتصدى للمهربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف النيل من مقدرات الوطن .