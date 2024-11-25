نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن" تشهد احتفالية تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الإعاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية تخريج الدفعة الثالثة من برنامج SEED، الذي تنظمه مؤسسة “حلم”، حيث تم تمكين أكثر من 500 شخص من ذوي الإعاقة من إتمام البرنامج بنجاح.

وأقيم الحفل بحضور الأستاذة مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الإعاقة والتأهيل نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الشخصيات العامة وشركاء البرنامج.

وأعربت الدكتورة مها هلالي، عن فخرها بالإنجازات التي حققها خريجو البرنامج، مشيدةً بجهود مؤسسة “حلم” في توفير فرص التعليم والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أهمية هذا البرنامج في تحقيق الشمولية والدمج الاجتماعي، حيث تم الوصول إلى أفراد من 27 محافظة في جميع أنحاء مصر.

وأشارت هلالي إلى أن أكثر من 40% من خريجي البرنامج في العامين الماضيين تمكنوا من الحصول على وظائف خلال ستة أشهر فقط من إنهاء التدريب، مما يعكس نجاح البرنامج في تلبية احتياجات سوق العمل.

كما أكدت على أهمية استمرار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة “حلم” من خلال منصة “تأهيل”، التي تهدف إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص عمل.

وتطرقت هلالي إلى الحقوق التي كفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشددةً على أن توفير فرص العمل لهم ليس مجرد واجب اجتماعي، بل هو استثمار في مستقبل المجتمع.

ونقلت هلالي تحيات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وتهنئتها للخريجين على إنجازاتهم، متمنيةً لهم مستقبلًا مشرقًا مليئًا بالفرص والتحديات، كما توجهت بالشكر إلى جميع الشركاء والداعمين الذين ساهموا في نجاح هذا البرنامج، مؤكدة الالتزام المستمر بتحقيق الشمولية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

1000227042

1000227045

1000227039