نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج تُهنيء الإعلامية ريهام الديب لتعيينها عضوًا بـ "الأعلى للإعلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُهنئ أسرة تحرير دوت الخليج، والكاتب الصحفي محمد مسعود رئيس تحرير العدد الورقي، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، الإعلامية ريهام الديب، بمناسبة صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعيينها عضوًا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتُعرب أسرة تحرير دوت الخليج، عن تمنياتها لها بالتوفيق والسداد في المهام التي سُندت إليها من إعلاء الرسالة الإعلامية، وترسيخ الثوابت الراسخة في وجدان المجتمع، مع الاستمرار في تطوير الأداء الإعلامي ليتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، بما يحقق جودة وفاعلية تعكس آمال الشعب وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.