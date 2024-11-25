نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج تُهنيء الكاتب الصحفي عادل حموده لتعيينه عضوًا بـ "الأعلى للإعلام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تهنئ أسرة تحرير دوت الخليج، والكاتب الصحفي محمد مسعود رئيس تحرير العدد الورقي، والدكتور مصطفى ثابت رئيس تحرير البوابة الإلكترونية، الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير دوت الخليج، بمناسبة صدور القرار الجمهوري من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتعيينه عضوًا في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يأتي تتويجًا لمسيرته الحافلة بالإنجازات وعطائه المتميز في المجال الإعلامي، وثقةً كبيرة بقدرته على المساهمة الفعالة في تطوير منظومة الإعلام الوطني وتعزيز دوره في بناء الوعي.

وتُعرب أسرة تحرير دوت الخليج، عن تمنياتها له بالتوفيق والسداد في المهام التي سُندت إليه من إعلاء الرسالة الإعلامية، وترسيخ الثوابت الراسخة في وجدان المجتمع، مع الاستمرار في تطوير الأداء الإعلامي ليتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة، بما يحقق جودة وفاعلية تعكس آمال الشعب وتدعم مسيرة التنمية الشاملة.