نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات على الميكروباص لضبط حالات تقطيع خطوط السير بشوارع السودان وجامعة الدول العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف حملات الرقابة على كافة الطرق وخطوط سير سيارات السرفيس والنقل الجماعى للتأكد من إلتزام السائقين بالخطوط وعدم تحميل الركاب لتعريفة أعلى من تلك المعلنة بالمواقف الرسمية.

وتنفيذا لتلك التوجيهات شنت محافظة الجيزة من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي عدد من الحملات بنطاق شارعى ( جامعة الدول العربية، السودان ) والتى أسفرت عن ضبط ١٥ حالة تقطيع خط السير وتحصيل أجرة زيادة من الركاب.

وبقطاع حدائق الأهرام تم شن حملة لضبط المخالفات شملت البوابات ( الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة) والتى تمكنت من حجز ٤ سيارات غير مرخصين وضبط ٤٠ حالة مخالفة لشروط الترخيص لتحميل ركاب بالأجر،وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين المخالفين.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية حالات مخالفة عن طريق منظومة الشكاوى الإلكترونية أو إرسال رسالة على الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، أو الإتصال على رقم طوارئ ١١٤.

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