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ضبط سائق ميكروباص بالقاهرة لاصطدامه بآخر وهروبه.. وضبط مرتكب الواقعة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

 

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، الطريق محل البلاغ إصطدم به ميكروباص «مجهول» - محدثاً إصابته التي أدت لوفاته ولاذ قائده بالفرار.

 

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط «الميكروباص» وقائده سائق – مقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين انتهاء التراخيص.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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