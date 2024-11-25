ضبط سائق ميكروباص بالقاهرة لاصطدامه بآخر وهروبه.. وضبط مرتكب الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، الطريق محل البلاغ إصطدم به ميكروباص «مجهول» - محدثاً إصابته التي أدت لوفاته ولاذ قائده بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط «الميكروباص» وقائده سائق – مقيم بمحافظة سوهاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبين انتهاء التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها.