وزارة العمل : ندوة توعوية حول حقوق وواجبات العمال بشرم الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، فعاليات ندوة توعويه لبناء إنسان جديد بفندق "نعمه باى" بشرم الشيخ بمشاركة 42 من العاملين بالفندق ، لتوعيتهم بالحقوق والواجبات في العمل ، وبذل المزيد من الجهد فى العمل، ويأتي ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة حول توعية العاملين بالمنشآت بحقوقهم وواجباتهم لخلق بيئة عمل لائقة بهدف زيادة الانتاج .

ومن جانبها أوضحت وفاء نجاح فهمي مدير المديرية، أن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، والسيد اللواء الدكتور / خالد مبارك ، محافظ جنوب سيناء ، بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات ذات الصلة من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الإنسان، والتي تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، وفي كافة مناحي الحياة. وأشرف على على تنظيم الندوة أحمد مصطفى السيد، وكيل المديرية، و ولاء مختار العزب مديرة إدارة الرعايه بالمديريه، وأكرم محمد عطيه مدير مكتب عمل شرم الشيخ ، و رضا محمد الهلالي مفتش المكتب.