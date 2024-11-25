نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس الوزراء: قطاع الصناعات قاطرة مهمة لتنمية الدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعات قاطرة مهمة لتنمية الدولة، فقطاع الصناعة يُبنى على مجموعة أخرى من القطاعات الموجودة، موضحًا أنّ قطاع الصناعة كان يحتاج للبنية الأساسية الموجودة حاليًا؛ لتستطيع خدمة هذا القطاع، وهو ما عملت عليه الدولة في الفترة السابقة وأصبحت الظروف ذهبية لإنطلاق قطاع الصناعة في مصر.

وأضاف مدبولي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات، أنّ الحكومة الآن لديها نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ومجموعة وزارية متخصصة لهذا الأمر هدفها وشغلها الشاغل البعد عن الإجراءات الروتينية والبروقراطية وأخد قرارات خارج الصندوق لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.