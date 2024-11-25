عاجل - درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية.. كم تسجل القاهرة الآن؟

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أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية.. كم تسجل القاهرة الآن؟ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع، اليوم، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



ولفتت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة، وكذلك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع، اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

اليوم الاثنين، حالة الطقس في القاهرة:

الطقس نهارًا : مائل للبرودة مع درجات حرارة عظمى 19°C .

: مائل للبرودة مع درجات حرارة . الطقس ليلًا: بارد، مع درجات حرارة صغرى 14°C.

الرياح: تنشط الرياح بشكل معتدل، مما يزيد من الإحساس بالبرودة، بسرعة تتراوح بين 40-50 كم/س.

فرص الأمطار: هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، ولكنها ليست غزيرة.

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