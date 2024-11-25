عاجل - نائب رئيس الوزراء: تقنين وضع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه جاري العمل حاليا على تقنين أوضاع 34 مصنع حديد غير مرخص ولا يراعي المواصفات المطلوبة.

جاء ذلك خلال جلسة "الاستثمار في الصناعة.. فرص التكامل والنمو" بفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة IMCE في دورته الثالثة الذي ينظمه اتحاد الصناعات، بحضور د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والإسكان والتموين والتعليم العالي.

وأوضح أن ذلك في اطار استراتيجية الوزارة لتقنين اوضاع المصانع الصغيرة وإدخالها في منظومه العمل الرسمية.

وأكد كامل الوزير، إنه لن يتم منع الاستيراد ولكن سيتم الحد منه من أجل إفساح الطريق أمام الصناعة الوطنية، موضحا إن الحكومة تسعى لتحويل مصر لمركز اقليمى للصناعة وخلق بدائل محلية بقيمة مضافة وطنية وتشبيك المصنعين.

وأشار إلي أن الدولة تحل أزمات المصانع في كل محافظات مصر، ومع هذه الخطوات تقوم أيضا برفع كفاءة التعليم الفني من أجل زيادة الكفاءات الإنتاجية وتحسين جودتها.