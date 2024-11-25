نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024: أجواء باردة وأمطار على مناطق واسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024.

من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، تشهد معظم الأنحاء أجواءً شديدة البرودة.

درجات الحرارة المتوقعة

من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تصل إلى 19 درجة مئوية خلال النهار، ما يعزز الإحساس بالبرودة، خاصة مع نشاط الرياح الشمالية الغربية.

خريطة سقوط الأمطار اليوم

السواحل الشمالية الشرقية: فرص لسقوط أمطار متوسطة.

فرص لسقوط أمطار متوسطة. السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، ووسط سيناء: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة. مدن القناة والقاهرة الكبرى: أمطار خفيفة متفرقة على فترات.

أمطار خفيفة متفرقة على فترات. شمال الصعيد: أمطار خفيفة.

نشاط الرياح وحالة الملاحة البحرية

تشير خرائط الطقس إلى نشاط الرياح الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في مناطق جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، هذا النشاط يعزز الإحساس ببرودة الأجواء.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: اضطراب شديد مع ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار.

اضطراب شديد مع ارتفاع الأمواج من 4 إلى 6 أمتار. البحر الأحمر: اضطراب معتدل وارتفاع الأمواج من 3 إلى 4 أمتار.

تحذيرات الأرصاد الجوية