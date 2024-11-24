سمير فرج: نتنياهو لن يقبل وقف النار إلا بعد القضاء على حزب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - أكد اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقبل وقف إطلاق النار إلا بعد القضاء على القوة العسكرية لحزب الله اللبناني، موضحا أن نتنياهو سيعمل على مماطلة الأمر، والضربات الأخيرة تعطي مبررات لنتيناهو لاستمرار الحرب.

وأضاف “فرج”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل هددت بضرب العراق بعد أن قامت قوات الحشد الشعبي بتوجيه ضربات لها، مؤكدًا أن الجيش العراقي ليس لديه القدرة على السيطرة على بلده، وليس لديه القدرة على منع الميليشيات من القيام بعمليات عسكرية.

وتابع المفكر الاستراتيجي، أن : "حتى الآن مازال الأمر في حرب محلية بين قوات الاحتلال والمقاومة في غزة وجنوب لبنان، وتتحول لحرب إقليمية حال تدخل إيران في الحرب وهذا الأمر مستبعد.. وإسرائيل نفسها تضرب إيران"، مشددًا على أن أمريكا لا تريد دخول إيران في الحرب مع إسرائيل وأمريكا تمنع إسرائيل من تصعيد الحرب مع إيران.