حقوق الإنسان: الافراج عن المدرجين بقوائم الإرهاب تم بعد دراسة من الأمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 نوفمبر 2024 09:32 مساءً - كشفت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن أن يجب أعادة الحياة الطبيعية للمفرج عنهم حتى لا يعودوا مرة أخرى.

وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن يجب استيعاب المفرج عنهم من السجون ليعودوا منتجين، متابعة أن يجب نزع اثر السجن من على المفرج عنهم بتكاتف الأيادي ودعمهم.

وأشارت خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن قرار الافراج عن المدرجين بقوائم الإرهاب تم بعد دراسة من أجهزة الأمن.