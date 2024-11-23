نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 64 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبوليفيا.. "عبد العاطي": نسعى لتطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها لوزيرة خارجية بوليفيا لمصر، لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، مردفًا: "نحن نحتفل هذا العام بمرور أربعة وستين عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبوليفيا، مما يعكس عمق الروابط بين البلدين.

وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية بوليفيا، اليوم السبت، أن مباحثاته مع وزيرة خارجية بوليفيا تضمنت تأكيد الطرفان على السعي لتطوير العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

وزير الخارجية مع نظيرته البوليفية

وأوضح "عبدالعاطي"، أن هناك شغف من الشعب البوليفي بالحضارة المصرية، مشيرا إلى التعاون المثمر في استيراد اللحوم والدواجن من بوليفيا، وكذلك تصدير الأدوية والمنتجات المصرية الصناعية والزراعية إلى بوليفيا، فضلًا عن تعزيز التبادل الثقافي والسياحي.

جولة وزير خارجية بوليفيا

وأضاف الوزير عبد العاطي، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصري والأكاديمية الدبلوماسية البوليفية، مشيدًا بالمواقف البوليفية الداعمة للقضية الفلسطينية، وخاصة تأييد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتماع وزير الخارجية ووزير خارجية بوليفيا

وأكد وزير الخارجية، أنه ناقش مع نظيرته البوليفية، قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك استمرار العدوان على غزة والانتهاكات في الضفة الغربية ولبنان، مع التأكيد على أهمية احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأشار وزير الخارجية، إلى الاتفاق بين الجانبين على تبادل الدعم في الترشيحات الدولية، حيث تدعم مصر بوليفيا في سعيها للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان للأعوام 2025-2027، بينما تدعم بوليفيا ترشح مصر لنفس المجلس للفترة 2026-2028، كما تمت مناقشة تأثير التغير المناخي على البلدين وأهمية تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها، مع توفير التمويل اللازم لضمان عدالة التحول الأخضر، مشددا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

مذكرة تفاهم بين مصر وبوليفيا

وأشاد "عبدالعاطي"، بدعم بوليفيا للحقوق العربية ورفضها الانتهاكات الدولية، مما يعكس عمق العلاقات والصداقة المشتركة، ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر ودولة بوليفيا.

وهنأ وزير الخارجية، في ختام جولة المباحثات، دولة بوليفيا الصديقة بمناسبة مرور 200 عام على استقلالها، معربًا عن اعتزاز مصر بهذه العلاقات، مؤكدًا حرصها على البناء على الإنجازات المشتركة لتعزيز التعاون في المستقبل، معتبرًا أن هذه الزيارة خطوة مهمة نحو توطيد أواصر الصداقة بين البلدين، وفتح المجال لمزيد من الشراكات الاقتصادية والسياسية.