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عاجل - تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر.. وتحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر.. وتحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر نوفمبر الجاري حيث تحذر هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من حالة الطقس يوم غد الأحد.

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حالة الطقس غدًا 

هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس غدًا الأحد 

و جاء تحذير هيئة الأرصاد الجوية لحالة طقس يوم غد الأحد بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بشكل ملحوظ بقيمة تتراوح بين أربع وخمس درجات مئوية كما من المحتمل أن تهطل الأمطار بغزارة على مدن القناة والسواحل الشمالية للبلاد.

 

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اضطرابات في الأمواج على سواحل البحر المتوسط 

بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح على خليج البحر الأحمر والقاهرة الكبرى مما يؤدي إلى زيادة الشعور بشدة برودة الطقس يوم غد الأحد وبالنسبة لحركة الأمواج على البحر المتوسط تتوقع هيئة الأرصاد الجوية وجود اضطرابات في إرتفاع الأمواج بنحو أربع امتار وتزال الإضطرابات مستمرة في البحر المتوسط حتى يوم الإثنين القادم.

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حالة الطقس في مصر 

الأرصاد الجوية تحذر من نشاط الرياح غدًا الأحد 

 كما تتقدم هيئة الأرصاد الجوية بالتشديد على المواطنين بالابتعاد عن الأعمدة واللوحات الإعلانية في المدن الساحلية بسبب شدة نشاط الرياح فيها.

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تعرف على المحافظات التي سوف تهطل عليها الأمطار غدًا 

 كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط لسقوط أمطار غزيرة على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ بشكل كبير وتكون الأمطار خفيفة على تلك المحافظات وهي محافظة دمياط وبورسعيد والشرقية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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