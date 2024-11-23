وزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس المُنتدى الاقتصادي العالمي

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم السبت ٢٣ نوفمبر السيد "بورج برانديه" رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي.

تناول وزير الخارجية، مع رئيس المنتدى الاقتصادى سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنتدى، وتناول الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الوطنى وتدشين برامج تنموية طموحة، مؤكدا على أهمية استفادة الشركات الشريكة للمنتدى من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في المجالات التي تعتلي أولوية الحكومة المصرية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.

وزير الخارجية مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي

واستعرض الوزير عبد العاطي، خلال اللقاء التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمساعي المصرية المستمرة للتوصل إلي وقف فورى لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق، مؤكدا في هذا السياق على أهمية وقف التصعيد الذي يشهده الاقليم لما له من تداعيات كارثية على أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

كما أكد وزير الخارجية، التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وحرصها علي تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا على محورية الدور التاريخي الهام الذي تلعبه "الأونروا" ورفض مصر لأية مساعي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.