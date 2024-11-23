وزير الخارجية: نتطلع إلى المزيد من التعاون بين مصر وبوليفيا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 05:42 مساءً - أشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالعلاقات المتميزة بين مصر وبوليفيا، مضيفا: ونتطلع إلى مزيد من الدعم والتطوير، مشيرا أن المشاورات تطرقت للعلاقات الثنائية وتطويرها مع الاحتفاء بمرور 64 عاما على العلاقات بين البلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه تم البحث مع وزيرة خارجية بوليفيا العلاقات الاستثمارية والاقتصادية وخاصة ملف الأدوية والأغذية، مضيفا أننا تناولنا دعم مصر لمساعي بوليفيا للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتابع وزير الخارجية أن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية ولبنان تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.