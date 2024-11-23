وزير الصحة يتفقد مصنع لاكتو مصر لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 05:41 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مصنع شركة «لاكتو مصر» لإنتاج الألبان وأغذية الأطفال، بمدينة العاشر من رمضان، في إطار دعم الصناعة الوطنية، ولضمان زيادة معدلات ضخ ألبان الأطفال والألبان العلاجية المدعمة من الدولة.

وزير الصحة يبحث مع السيدة الأولى بجمهورية كولومبيا فرص التعاون بين البلدين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد خطوط الإنتاج، واطلع على الطاقة الإنتاجية للمصنع والتي تصل إلى 35 مليون عبوة سنويًا، يتم تخصيص 22 مليونا منها لوزارة الصحة والسكان، لتوزيعها ضمن منظومة الألبان المدعمة، مشيرا إلى أن الوزير وجه بالتنسيق والتعاون بين الشركة والمعهد القومي للتغذية، لتبادل الخبرات المشتركة في المعامل، والإضافات المقترحة في مكونات الألبان.

وأضاف «عبدالغفار» أن الشركة بدأت في إنتاج ألبان الأطفال منذ 2003 بتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع، التي تم نقلها من أكبر الشركات العالمية في النمسا وألمانيا، وتوطينها في مصر لتكون تكنولوجيا مصرية خالصة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في الإنتاج والرقابة.

لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية.. وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتورة ألفت غراب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «أكديما»، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة لاكتو مصر، والدكتور محمد خضيري مدير الإنتاج بالشركة، وأمجد عبدالمؤمن نائب رئيس مجلس إدارة للشركة، والدكتور أحمد عبدالرحيم، مدير تأكيد الجودة، والدكتور محمد الوصيف، مدير الجودة، والمهندس محمد حسن، مدير الإدارة الهندسة بالشركة.