أمن القاهرة يواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 02:44 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس- فرد خرطوش وطلقة).

ضبط (عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهما (1500 قرص مخدر).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر الآيس).

ضبط (4 عناصر إجرامية" لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط (عنصرين إجراميين )بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط ( 3 عناصر إجرامية " لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبحوزتهما (3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتَين - كمية لمخدرى"الحشيش ، الشابو"- ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر- بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات).

ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية لمخدر البودر– 3 بنادق خرطوش – طبنجة صوت - عدد من الطلقات – ميزان حساس).

ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتها (1000 قرص لعقار الترامادول المخدر).

ضبط (عنصرين إجراميين )بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما (24,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية – عدد من الطلقات - سيارة).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش ، الآيس" – فرد خرطوش وطلقتين).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش وطلقة).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر الهيروين).

ضبط ( 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام من الإستروكس المخدر– سلاح نارى خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (11,240مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.