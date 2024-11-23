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أمن القاهرة يواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 02:44 مساءً -   فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

 ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الحشيش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام ثان ، وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس- فرد خرطوش وطلقة).

ضبط (عنصرين إجراميين " لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزتهما (1,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين " لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (5,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين "يحملان جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهما (1500 قرص مخدر).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر الآيس).

ضبط (4 عناصر إجرامية" لثلاثة منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزتهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 15 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).

ضبط (عنصرين إجراميين )بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهما (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط ( 3 عناصر إجرامية " لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (1,600 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبحوزتهما (3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (بندقية خرطوش وطلقتَين -  كمية لمخدرى"الحشيش ، الشابو"- ميزان حساس – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهما (كمية لمخدر البودر- بندقية خرطوش- فرد خرطوش- عدد من الطلقات). 

ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية لمخدر البودر– 3 بنادق خرطوش – طبنجة صوت - عدد من الطلقات – ميزان حساس).

ضبط (سيدة) بدائرة قسم شرطة المقطم ، وبحوزتها (1000 قرص لعقار الترامادول المخدر).

ضبط (عنصرين إجراميين )بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية")بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزتهما (24,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (4 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية") ، وبحوزتهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية آلية – عدد من الطلقات - سيارة).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة بدر ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش ، الآيس" – فرد خرطوش وطلقتين).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد خرطوش).

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الأستروكس- فرد خرطوش وطلقة).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة التبين ، وبحوزتهما (كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة حلوان ، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية لمخدر الهيروين).

ضبط ( 3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهم (1,500 كيلو جرام من الإستروكس المخدر– سلاح نارى خرطوش).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بــ (11,240مليون جنيه تقريباً).  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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