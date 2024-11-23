افتتاح ورشة عمل لبناء قدرات الجهات التنفيذية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 02:43 مساءً - افتتحت السفيرة نائلة جبر ورشة عمل متخصصة تهدف إلى بناء قدرات الجهات التنفيذية والقيادات المؤثرة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية بمحافظة أسيوط. تأتي هذه الورشة في إطار مشروع “تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي”، بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وتنفيذًا لخطة العمل الوطنية الرابعة والأخيرة (2024-2026) المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016-2026).

وأشارت السفيرة نائلة جبر، خلال كلمتها الافتتاحية، إلى أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات التنفيذية والقيادات الدينية في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال العمل المؤسسي والتوعوي. وأكدت أن هذه الورشة تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المجتمعات الأكثر تأثرًا بهذه الظاهرة.