"هتقبض كام فى السنة الجديدة".. الحد الأدنى للاجور 2025 (وفقا لقرار المالية)

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رياض - احمد صلاح - نعرض لكم الحد الأدنى للاجور 2025 ردا على أسئلة الكثير من المصريين وخاصة فئة العاملين بالقطاعين الخاص والحكومى الذى أعلنت عنه المالية بهدف مساعدتهم في العيش وتوفير لهم حياة كريمة وشراء المستلزمات الأساسية في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد علما بانه سوف يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر وفقا لأخر زيادة تم تطبيقها.

الحد الأدنى للاجور 2025

تعد اول زيادة لرفع الأجور للعاملين بالقطاع العام كانت في عام 2022 وأصبح الحد الأدنى للأجور يبدأ من 2400 جنيها، وقامت الحكومة برفعه مرة اخري لكي يتم مساعدة الأفراد في العيش في ظل غلاء الأسعار حتي وصل الي 3000 جنيه وكانت في شهر يوليو لعام 2023 ووصل الحد الأدنى الي 6 ألاف جنيه، وسوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام القادم 2025 لمساعدة المواطنين لذا نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخبارى كافة التفاصيل حول الحد الأدنى للاجور 2025 استكمل معنا.

جدول الحد الأدنى للأجور 2024/2025

وفى إطار الدرجة الممتازة 12200 جنيه مصري فاننا سنوضح لكم الان جدول الحد الأدنى للأجور 2024/2025

وقد جاء كالاتى..

الدرجة العالية 10200 جنيه مصري

الدرجة المدير العام 9200 جنيه مصري

الدرجة الأولى 8200 جنيه مصري

الدرجة الثانية 8000 جنيه مصري

الدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري

الدرجة الرابعة 7000 جنيه مصري

الدرجة الخامسة 6500 جنيه مصري

الدرجة السادسة 6000 جنيه مصري

موعد زيادة المعاشات