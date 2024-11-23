انت الأن تتابع خبر "هتقبض كام فى السنة الجديدة".. الحد الأدنى للاجور 2025 (وفقا لقرار المالية) والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نعرض لكم الحد الأدنى للاجور 2025 ردا على أسئلة الكثير من المصريين وخاصة فئة العاملين بالقطاعين الخاص والحكومى الذى أعلنت عنه المالية بهدف مساعدتهم في العيش وتوفير لهم حياة كريمة وشراء المستلزمات الأساسية في ظل غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد علما بانه سوف يتم صرف مرتبات شهر نوفمبر وفقا لأخر زيادة تم تطبيقها.
الحد الأدنى للاجور 2025
- تعد اول زيادة لرفع الأجور للعاملين بالقطاع العام كانت في عام 2022 وأصبح الحد الأدنى للأجور يبدأ من 2400 جنيها، وقامت الحكومة برفعه مرة اخري لكي يتم مساعدة الأفراد في العيش في ظل غلاء الأسعار حتي وصل الي 3000 جنيه وكانت في شهر يوليو لعام 2023 ووصل الحد الأدنى الي 6 ألاف جنيه، وسوف يتم رفع الحد الأدنى للأجور بداية من العام القادم 2025 لمساعدة المواطنين لذا نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخبارى كافة التفاصيل حول الحد الأدنى للاجور 2025 استكمل معنا.
جدول الحد الأدنى للأجور 2024/2025
- وفى إطار الدرجة الممتازة 12200 جنيه مصري فاننا سنوضح لكم الان جدول الحد الأدنى للأجور 2024/2025
وقد جاء كالاتى..
- الدرجة العالية 10200 جنيه مصري
- الدرجة المدير العام 9200 جنيه مصري
- الدرجة الأولى 8200 جنيه مصري
- الدرجة الثانية 8000 جنيه مصري
- الدرجة الثالثة 7500 جنيه مصري
- الدرجة الرابعة 7000 جنيه مصري
- الدرجة الخامسة 6500 جنيه مصري
- الدرجة السادسة 6000 جنيه مصري
موعد زيادة المعاشات
- وفى إطار الحديث عن الحد الأدنى للاجور 2025 فاننا سنوضح لكم موعد زيادة المعاشات، فطبقا لقانون التأمينات والمعاشات لا توجد زيادة في المعاشات خلال العام الجاري، بعد إعلان وزيرة التضامن الاجتماعي أمام اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة مع بداية عملها، عن إقرار زيادة سنوية للمعاشات لا تزيد عن 15%.
- وكانت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% خلال عرض برنامجها أمام مجلس النواب، على أن تكون تلك الزيادة في شهر يوليو من كل عام، ما لم يصدر قرار بتبكيرها، موضحة أن زيادة هذا العام قد تم صرفها في شهر مارس الماضي.