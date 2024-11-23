ضبط 8 شركات استولوا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج .. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عدد (8 شركات "بدون ترخيص" لتنظيم البرامج السياحية المختلفة بعدد من المحافظات) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق إيجار لفترات مؤقتة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعثر بداخل تلك الشركات على عدد من المضبوطات أبرزها (جوازات سفر خاصة بعملاء الشركات – تأشيرات سفر – أختام وأكلاشيهات - دفاتر إيصالات تحصيل نقدية- كروت الدعاية الخاصة بتلك الشركات – كشوف بأسماء العملاء – إستمارات خاصة بطلبات السفر - عقود إتفاقات مع العملاء).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.