نزلة برد تبعد أحمد فتوح عن مباراة الزمالك والمصري

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استبعاد أحمد فتوح ظهير الفريق من مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها الثامنة مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

وتم استبعاد فتوح من قائمة الزمالك أمام المصري البورسعيدي بسبب إصابته بنزلة برد، ليقرر جوميز عدم الاعتماد عليه فى مباراة المصري البورسعيدي اليوم.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة صعبة أمام المصري مساء اليوم السبت باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

وتبدو أوراق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك واضحة أمام المصري، خاصة أن الخواجة لن يجرى تغييرات كثيرة على التشكل أمام الفريق البورسعيدي، بسبب نقص البدائل المتاحة معه، والتي تجبره على خوض المباراة بعناصر معينة.

واستقر جوزيه جوميز على البدء بناصر منسي في قيادة هجوم الزمالك، بعد منح اللاعب الثقة فى المباريات الماضية، في الوقت التي تراجع فيه مستوى التونسي سيف الدين الجزيري والذى خرج من قائمة الفريق في اللقاء الماضي أمام سموحة.

كما يقود المغربي محمود بنتايك الجبهة اليسرى بسبب المستوى الثابت الذى يظهر عليه اللاعب المغربى منذ انتقاله لصفوف القلعة البيضاء جعله يحافظ على مكانه فى التشكيل الأساسى.

ويحرس محمد عواد عرين الزمالك في مباراة المصري البورسعيدي في الوقت الذي يسير فيه اللاعب بخطى ثابتة مع الفريق الأبيض، حيث عقد معه المدرب جلسة لاحتواء حزنه بسبب عدم مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة بوتسوانا الأخيرة.

ويتواجد دونجا وعبد الله السعيد في خط الوسط وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثى وعمر جابر للدفاع، وناصر ماهر وشلبي في الخط الأمامي، بينما يستعيد الفريق الأبيض ورقة مهمة فى الهجوم ممثلة فى أحمد سيد "زيزو" الذى غاب عن اللقاء الماضي أمام سموحة بسبب الإصابة.