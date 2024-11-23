مدير «بداية للشطرنج»: البطولة شهدت مشاركة 150 لاعب من 5 جنسيات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 01:41 مساءً - قال مصطفى عكاشة، مدير بطولة «بداية» للشطرنج في نسختها الأولى، إن البطولة جاءت تزامنا بالتزامن مع بطولة أفريقيا للشطرنج للناشئين، وشارك فيها 150 لاعب من 5 جنسيات مختلفة، وانتهت فعالياتها أمس الخميس.

وأوضح «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى، أن إجمالي جوائز البطولة تخطى الـ 250 ألف جنيه، كأكبر معدل جوائز حدث في تاريخ لعبة الشطرنج في مصر.

وذكر، أنه جرى وضع بعض الشروط للبطولة في نسخته الأولى، قائلًا: «الشطرنج لاعبة لا يتم فيها تحديد السن وهي مفتوحة لجميع الأعمار.. البطولة شهدت مشاركة أطفال بداية من عمر الـ6 سنوات وسيدات في عمار الـ76 عام».

وشدد على أن الشطرنج لعبة مفتوحة للجميع، منوهًا بأن البطولة كان لها معايير كبير بشأن الشكل والتنظيم وتضمنت لجان تحكيم ومكافحة غش ويمنع استخدام أي جهاز إلكتروني أو موبايل أو ساعة إلكترونية، مضيفًا: «الفائز بالبطولة هو شخص مصري وأغلب المراكز الأولى حصدها لاعبين مصريين».