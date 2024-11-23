وزارة العمل : تشارك في إجتماع مجلس إدارة جهاز تشغيل الخريجين ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 01:36 مساءً - شاركت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية فى إجتماع مجلس إدارة جهاز تشغيل الخريجين بالدقهلية ، والذى شهده اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز ، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام، والدكتور عماد عبدالله السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية ، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ ، وممثلين عن مديريات العمل ، والتضامن الاجتماعى ، والشباب والرياضة ، والتربية والتعليم ، والإدارة العامة للحوكمة الداخلية والمراجعة ، والشئون القانونية بالمحافظة ، كما شهد اللقاء استعراض المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ انشاء الجهاز، وتوجيهات من محافظ الدقهلية بالتزام إدارة جهاز شباب الخريجين بتقنين وضع أي مشروع على أرض الواقع وتذليل كافة العقبات التي تواجههم بالموافقة التي يحصل عليها المقترض من الوحدات المحلية ، والتنسيق الكامل مع نائب المحافظ والجهات الممولة للمشروعات جهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية جهاز المشروعات صغيره من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة ، والعمل على تدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ..

وأوضح أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى تشارك فيها المديرية ، تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، فى التأكيد على أهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ، والاهتمام بالتدريب المهني ،وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، والمهن المستحدثة ، من خلال مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة والوحدات المتنقلة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والاستفادة من خبراتهم فى هذا المجال للوصول لأكبر عدد ممكن من الخريجين المؤهلين للالتحاق بفرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الخاصة ، وأضاف وكيل المديرية ، أنه حضر اللقاء بمشاركة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية ، والمحاسب محمد فخري مراقب عام الحسابات بالمحافظة ، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة ، والدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والدكتورة مني عثمان مدير مديرية الشباب والرياضة ، وأشرف العدل مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم ، وحسين البغدادي مدير الإدارة العامة للحوكمة الداخلية والمراجعة بالمحافظة ، والدكتورة صفاء أبوالفتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة .

وأشار وكيل المديرية إلى أنه خلال الفعاليات ، أكد " المحافظ " علي تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين وتشجيعهم على إقامة مشروعات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب ، منوها إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ انشاء الجهاز وحتى تاريخه 12500 مشروع تقريبا يستفيد منهم 13500 من الشباب بقيمة إجمالية 129 مليون جنيه تقريبا ، وفى حال رغبة الشباب في بداية مشروعه الخاص يتم التنسيق مع مجلس إدارة جهاز تشغيل الخريجين لتسهيل حصوله على قرض مناسب لبداية مشروعه الخاص .