وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها في "الملتقى الصناعي" و "القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات"

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 12:34 مساءً - صرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد صقر بأنه تنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة الحرص على قيام الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي؛ ستشارك شركات الإنتاج الحربي خلال الفترة المقبلة بمختلف منتجاتها المدنية في العديد من المعارض الهامة التي تلبي احتياجات قطاعات صناعية متنوعة.

وأوضح "صقر" أنه سيتم المشاركة في "الملتقى و المعرض الدولى السنوي للصناعة" للمرة الثالثة على التوالي، المقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، و المقام خلال الفترة من ( 25 إلى 27 من شهر نوفمبر الجاري )، بعدد من منتجات شركات الإنتاج الحربي وهي :(مسبوكات مختلفة – عبوات الصفيح المعدنية – مزيل رواسب بارود – زيت السلاح – رش ضغط الهواء – أفران – محركات – كابلات – بويات - الأسبريهات – الرداخات – أقراص الوقود الجافة – أجهزة إطفاء الحريق – جنوط – الباب المعدني المقاوم للحريق – ماكيت المستشفى الميداني – ماكيت خط تدوير المخلفات من شجر الموز لإنتاج السماد العضوي و العبوات الكرتونية- بطاريات سيارات – جهاز توليد المياه من الهواء).

و تدعو " وزارة الإنتاج الحربي" جميع المعنيين للمشاركة و الأطلاع على المنتجات المختلفة لشركات الإنتاج الحربي من خلال المعرض، كما أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي إلى أن شركتي" شبرا للصناعات الهندسية و حلوان للآلات و المعدات؛ ستشارك في معرض القاهرة الدولي للأخشاب و الماكينات، و المقام خلال الفترة من (28 إلى 30 نوفمبر من الشهر الجاري) بمركز مصر للمعارض الدولية بمدينة نصر، وتتمثل المنتجات المزمع المشاركة بها في المعرض في (محركات – شفاط – رول أب لماكينة فرم و نشارة الخشب – رول أب ماكينات النجارة – بروشورات لمعدات النجارة).