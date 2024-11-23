مصر تؤكد التزامها بتنفيذ ركائز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 12:34 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، التزام مصر الثابت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل بشكل وثيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكافة الأطراف أصحاب المصلحة لتنفيذ ركائز سياسية الاتحاد الجديدة لإعادة الاعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات .

جاء ذلك في الكلمة التى وجهها وزير الخارجية بمناسبة انطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع التوعية بملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات والذى يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ريادته والمنعقد حاليا بأديس أبابا .

وقال الوزير عبد العاطي إن النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار تأتي فى وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والتنموية التى تواجه قارتنا الافريقية .

وأضاف انه لطالما ارتكزت رؤية السيد رئيس الجمهورية على التعامل مع تلك التحديات بشكل عاجل وشامل يراعى الأسباب الجذرية للنزاعات ويسهم فى تعزيز قدرات ودور المؤسسات الوطنية والاقليمية والقارية على الصمود لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة سعياً نحو التوصل إلى حلول سلمية ومستدامة للأزمات والنزاعات القائمة وبما يحول دون اندلاعها مجددا .

وأكد أن مصر تحرص من خلال استضافتها لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة على تناول تلك الرؤية بشكل مستفيض وإبراز أهمية الملكية الوطنية والتضامن الإفريقي في تحقيق السلم والأمن المستدامين فضلا عن تسليط الضوء على العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، ومن هذا المنطلق فقد انخرطت مصر بفاعلية فى مسار اعتماد سياسة الاتحاد الأفريقي المنقحة لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في فبراير ٢٠٢٤ تجسيدا لرؤيتنا الوطنية حيث تثمن مصر التعاون والتنسيق المستمرين مع مفوضية الاتحاد الأفريقي للترويج لسياسة الاتحاد لإعادة الاعمار سواء في إطار ترتيب فعاليات الأسبوع بشكل سنوي بما يسهم فى رفع مستوى الوعى وتعزيز انخراط دول القارة والشركاء والمجتمع المدني في تنفيذ أهداف إعادة الإعمار أو من خلال التنسيق الجاري مع المفوضية الأفريقية للإسراع بتفعيل وتشغيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات الذى تستضيفه مصر بشكل كامل .

ودعا الوزير -فى ختام الكلمة- شركاء القارة الأفريقية الى الانخراط بفاعلية خلال أعمال النسخة الرابعة من اسبوع اعادة الاعمار والوفاء بتعهداتهم والتزاماتهم تجاه جهود اعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في افريقيا ومواءمة جهودهم فى هذا الملف الحيوى مع الجهود الوطنية والاقليمية والقارية الجارية بغية تحقيق آمال وتطلعات أبناء قارتنا الافريقية نحو مستقبل عنوانه السلم والأمن المستدامين.