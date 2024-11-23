وزارة العمل : ختام برنامج تدريبي للفتيات بالوحدة المتنقلة.. واختبارات نظرية وعملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، اختتمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، البرنامج التدريبي المهني المجاني على تعليم أساسيات اللغة الإنجليزية ، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية ، وإجراء اختبارات نهاية التدريب النظرية والعملية للمتدربات ، بعد انتهاء مدة التدريب المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية على مدار شهر كامل ، بهدف تنمية مهارات شباب المحافظة وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، في إطار الخطة التدريبية لمديرية العمل للعام 2024 – 2025 ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل ..

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالاسماعيلية ، ان تلك الدورات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ،لسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وأضاف مدير المديرية ، أن هذه البرامج التدريبية تهدف إلى بناء قدرات شبابية تتمتع بالمهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والدولي ، وتعزيز مساهمة مديرية العمل في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" ، ومنوهاً إلى أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها ، كما وجه مدير المديرية الشكر لكلا من : هويدا فؤاد مدربة اللغة الإنجليزية ، وشيماء سلمى مشرفة الدورة التدريبية على جهودهم أثناء فترة التدريب .